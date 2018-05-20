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الوطن

إزالة 26 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرية إدفينا في البحيرة

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إزالة 26 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرية إدفينا في البحيرة

إزالة 26 حالة تعد على أراضى أملاك دولة بقرية إدفينا فى البحيرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى البحيرة، اليوم، من إزالة 26 حالة تعد على أراضى أملاك دولة بقرية إدفينا بمركز رشيد، خلال حملة مكبرة بتوجيه وإشراف المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة.

شارك في الحملة، اللواء علاء عبد الفتاح، مدير الأمن، واللواء جمال الرشيدي، نائب مدير الأمن، واللواء محمد هندي، مدير المباحث، والمهندس سعد غراب، رئيس مدينة دمنهور رئيس لجنة استرداد الأراضى بالمحافظة.

وقالت المهندسة نادية عبده، إنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانتفاع دون وجه حق بأملاك الدولة أو الاعتداء على مقدرات الشعب المتمثلة في المال العام، كما وجهت بإعادة حصر الأراضي المستردة مؤخرا لإمكانية الانتفاع بها في مشروعات قومية وخدمية بعد العرض على رئيس الوزراء.

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