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الوطن

واشنطن تؤكد تعليق الرسوم الجمركية وتفادي حرب تجارية مع الصين

منذ 13 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
واشنطن تؤكد تعليق الرسوم الجمركية وتفادي حرب تجارية مع الصين

صورة ارشيفية

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، اليوم، تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية والصينية، غداة إعلان "توافق" بين البلدين، للحد من العجز التجاري الأمريكي.

وقال الوزير لشبكة "فوكس نيوز": "لقد اتفقنا على إطار"، بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية.

وأضاف: "بالتالي، في الوقت الراهن، اتفقنا على تعليق الرسوم، فيما نعمل على تطبيق هذا الاطار".

وكانت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تأكيده أن "الطرفين توصلا الى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما".

ويأتي هذا الاعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في واشنطن، بعد اشهر من التوتر بين القوتين العظميين على اثر تنديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالعجز في الميزان التجاري الاميركي مع الصين.

ولم يذكر الطرفان ارقاما بينما يطالب البيت الابيض بخفض قدره 200 مليار دولار بحلول العام 2020 لعجز الولايات المتحدة مع الصين بعدما تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.

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