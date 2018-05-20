157 إصابة بصفوف الصحفيين منذ بدء مسيرات العودة في فلسطين

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم، عن بالغ استنكاره لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مبينا أن حصيلة الإصابات في صفوف الصحفيين ارتفع إلى 157 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وطالب المنتدى في بيان له، بمحاكمة قادة الاحتلال كون جرائمهم بحق الصحفيين ترتقي إلى جرائم الحرب الموجبة للملاحقة القانونية الدولية للاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمسلسل استهداف الصحفيين، لاسيما أن الصمت يشجع الاحتلال على المضي قدما في جرائمه لإخراس الصحافة.

وأفاد المنتدى بأن قوات الاحتلال رفعت وتيرة استهداف الصحفيين الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة، وذكر أن الاستهداف الإسرائيلي أفضى لاستشهاد صحفيين وإصابة آخرين بالرصاص، فضلا عن عشرات الإصابات بقنابل الغاز.