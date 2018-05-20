أشرف عبدالغفور: افتتاح "حي على بلدنا" على المسرح القومي الأحد المقبل

تواصل فرقة المسرح القومي العرض المسرحي العرض الجديد "حي على بلدنا" من أشعار فؤاد حداد، بطولة أشرف عبدالغفور، مروة ناجي، مفيد عاشور ومن إخراج أحمد إسماعيل وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وعن دوره في العرض أضاف الفنان أشرف عبدالغفور، لـ"الوطن": "أجسد دور الشاعر فؤاد حداد، والأمسية شعرية غنائية اجتماعية، وطنية، تتناول أجواء رمضان والمسحراتي، تتناول مقتطفات من أشعار فؤاد حداد، وليست ديوان واحد، وأعدها ابنه أمين حداد، بشكل يناسب الجو الرمضانى، وتبدأ الأمسية بالأشعار الوطنية وتنتهى إليه، وخصوًا أن فؤاد حداد عاش عاشقًا للوطن".

"حي على بلدنا" إعداد الشاعر أمين حداد، وبطولة أشرف عبدالغفور ومروة ناجي، ومفيد عاشور ومحمد عزت، تصحبها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبدالستار، والألحان لسيد مكاوي ووجيه عزيز، محمد عزت، وإخراج المخرج أحمد إسماعيل".