تقرير الحالة الإعلامية: 60%من المقالات تنتقد الحكومة و8% تهاجم الإخوان

كشف تقرير الحالة الإعلامية الذي أطلقه، اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن 60% من مقالات الرأي بالصحف تنتقد الحكومة و17% تهاجم الإعلام، و8% تهاجم الإخوان، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الشائعات والأخبار المجهولة المصدر أكبر مشكلة تواجه الصحف.

وأكد المجلس في تقريره، حمايته الكاملة لحرية الرأي والتعبير ومسئوليته التامة عن أي انتهاك لحق المصريين في التمتع بهذه الحريات المصانة بحكم الدستور والقانون الواقع الفعلي، مؤكدا أن الإعلام يتناول قضايا حساسة كانت تعتبر من المحظورات مثل النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة، فضلا عن انتقاده لجميع المسئولين في كل مواقع المسئولية.