إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالمحلة

شهدت قرية بطينة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم، نشوب مشاجرة حامية استخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء والطوب بين عائلتين لخلافات على الجيرة، بسبب قطعة أرض وهو ما أدى إلى سقوط 4 مصابين بكدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد علاء الغرباوي، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بنشوب مشاجرة حامية بين طرفين.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد البرلسي مفتش مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، وتبين بسؤال طرفي المشاجرة واتهم كلا منهما الأخير بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما بها إصابات، لخلافات على ملكية الأرض الزراعية بقرية بطينة بدائرة المركز.

حرر المحضر رقم 33910 جنح مركز المحلة لسنة 2018 بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة المشار إليها.