محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار منتدب بالمديرية المالية

ترأس اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية لجنة لإختبار عدد من المتقدمين و البالغ عددهم ( 10 ) متقدم لإختيار الأكفأ و الأنسب للندب للعمل بالمديرية المالية ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتنظيم دولاب العمل الحكومي والإرتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري لتحسين

ترأس اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم، لجنة لاختبار 10 متقدمين للندب للعمل بالمديرية المالية.

وأوضح المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات و سرعة اتخاذ القرار.