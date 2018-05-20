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الوطن

وكيل "تعليم أسوان": 8 طلاب حصلوا على 100% في الشهادة الإعدادية

اليوم PM 07:11
كتب: عبد الله مشالي
وكيل "تعليم أسوان": 8 طلاب حصلوا على 100% في الشهادة الإعدادية

تعليم أسوان

قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن 8 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

وأضاف الفيومي، في تصريحات الصحفية، اليوم، أن الطالبة ترنيم رامز بهيج داود  حصلت على نسبة 100% بالمركز الأول على مستوى المحافظة من مدرسة السيدة فاطمة الزهراء التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية.

وأشار الفيومي إلى تقدم 250 ألف و368 طالبًا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، مؤكدًا الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة والتى ستتم في 27 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية منها 26 لجنة تابعة للتعليم العام، بجانب لجنة مخصصة للمكفوفين.

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