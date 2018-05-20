تسجيل الدخول

الوطن

جنازة في تكساس لتلميذة باكستانية قتلت في إطلاق النار داخل مدرسة

منذ 38 دقيقة
كتب: (أ ف ب)
جنازة في تكساس لتلميذة باكستانية قتلت في إطلاق النار داخل مدرسة

ولاية تكساس

تجرى بعد، ظهر الأحد، في ولاية تكساس الأمريكية جنازة الشابة الباكستانية سابيكا شيخ (17 عاما) التي قتلت في إطلاق النار الذي حصل داخل إحدى ثانويات مدينة سانتا في ولاية تكساس.

وستجري الجنازة في مركز براند لين الاسلامي في ساتفورد على مقربة من سانتا في، بحسب ما اعلنت منظمة "المجتمع الاسلامي في هيوستن الكبرى".

واوضح منظمو الجنازة انهم يتوقعون مشاركة نحو الف شخص.

وكان عشرة اشخاص غالبيتهم من التلامذة قتلوا الجمعة في الثانوية برصاص التلميذ ديمتريوس باغورتزيس البالغ الـ17 من العمر والذي سلم نفسه الى الشرطة بعد فعلته.

وكان والد الشابة سابيكا شيخ اعلن من منزله في كراتشي في جنوب باكستان لوكالة فرانس برس بعيد تبلغه نبأ مقتل ابنته "لا نزال غير مصدقين لما حصل، انه الكابوس بعينه".

وكانت سابيكا تتابع دروسا في هذه الثانوية الاميركية في اطار تبادل مدرسي، وكشف اهلها انها كانت تحلم بالعمل في وزارة الخارجية الباكستانية. وكان من المقرر ان تعود الى كراتشي في عيد الفطر بعد نحو شهر.

أخبار متعلقة

تنظيم ماراثون لـ"الفاشلين" في ولاية تكساس الأمريكية

تنظيم ماراثون لـ"الفاشلين" في ولاية تكساس الأمريكية
عميل "إف بي آي" يقتل الرهينة بدل الخاطف في ولاية تكساس

عميل "إف بي آي" يقتل الرهينة بدل الخاطف في ولاية تكساس
الأزهر يدين الهجوم الإجرامي على كنيسة في "ولاية تكساس" الأمريكية

الأزهر يدين الهجوم الإجرامي على كنيسة في "ولاية تكساس" الأمريكية
انفجاران بمصنع للكيمياويات في ولاية تكساس جراء إعصار "هارفي"

انفجاران بمصنع للكيمياويات في ولاية تكساس جراء إعصار "هارفي"
مخاوف من انهيار السدود في ولاية تكساس بسبب "هارفي"

مخاوف من انهيار السدود في ولاية تكساس بسبب "هارفي"
الإعصار هارفي يتسبب بفيضانات كارثية في ولاية تكساس الأمريكية

الإعصار هارفي يتسبب بفيضانات كارثية في ولاية تكساس الأمريكية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد الإفطار بالمدينة الجامعية

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد الإفطار بالمدينة الجامعية

ضبط تاجرين بحوزتهما 13 طن أسمدة زراعية في كفر الشيخ

ضبط تاجرين بحوزتهما 13 طن أسمدة زراعية في كفر الشيخ

محافظ دمياط يعلن تطوير محطة مياه دمياط بتكلفة 110 ملايين جنيه

محافظ دمياط يعلن تطوير محطة مياه دمياط بتكلفة 110 ملايين جنيه

"الأعلى للإعلام": حريصون على العلاقات مع السودان.. ونحذر المساس بها

"الأعلى للإعلام": حريصون على العلاقات مع السودان.. ونحذر المساس بها

"التعليم" تتفقد لجنة "أمل صلاح الدين" للصم وضعاف السمع

"التعليم" تتفقد لجنة "أمل صلاح الدين" للصم وضعاف السمع

اختيارات الوطن

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

معاناة مع وصمة «رد سجون»: «من كان منكم بلا خطيئة.. فليرمنا بحجر»

معاناة مع وصمة «رد سجون»: «من كان منكم بلا خطيئة.. فليرمنا بحجر»

الأكثر قراءة

عاجل