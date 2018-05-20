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الوطن

واشنطن تندد بالانتخابات في فنزويلا وتعتبرها "غير شرعية"

اليوم PM 08:54
كتب: ا ف ب
واشنطن تندد بالانتخابات في فنزويلا وتعتبرها "غير شرعية"

مايك بومبيو

اعتبرت الولايات المتحدة أن الانتخابات الرئاسية التي تجرى، اليوم الأحد، في فنزويلا ليست شرعية، ودعت الى تمكين الفنزويليين من انتخاب ممثليهم في اجواء من الحرية والنزاهة.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر يقول "ان هذه الانتخابات الزائفة لا تغير شيئا. نريد ان يحكم الشعب الفنزويلي البلاد .. التي تملك الكثير لتقدمه للعالم".

كما دعا بومبيو في تغريدته حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى الافراج عن المبشر المسيحي الاميركي جوشوا هولت المحتجز في فنزويلا منذ 2016 بتهمة التامر ضد الحكومة.

وظهر هولت في تسجيل فيديو الاربعاء يطلب فيه المساعدة خلال احتجاج لسجناء المعارضة الذي يحتجزهم جهاز الاستخبارات الفنزويلي.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت "ان المسماة انتخابات التي تجري اليوم في فنزويلا ليست شرعية".

واضافت في تغريدة على موقع تويتر "ان الولايات المتحدة تقف الى جانب الدول الديموقراطية عبر العالم التي تدعم الفنزويليين وتدعم حقهم بانتخاب ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت الولايات المتحدة دعت مرارا الرئيس الفنزويلي الى عدم اجراء هذه الانتخابات التي يريد منها ضمان ولاية جديدة، وتجري وسط مقاطعة المعارضة.

من جهة ثانية اعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على نحو عشرين شركة بينها 16 تتخذ من فنزويلا مركزا، وثلاثة اشخاص بينهم مدير جهاز الاستخبارات المالية الفنزويلي.

ودعي نحو عشرين مليون فنزويلي للمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يعتبر فيها فوز مادورو مضمونا، مع ان 75% من الفنزويليين يعارضون طريقة حكمه بسبب ازمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد وتتسبب ايضا بنقص في الكهرباء والادوية ومواد حيوية أخرى.

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