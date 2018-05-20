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الوطن

"صيادلة البحيرة" تعقد مؤتمر "مهنة تتطور".. 7 يوليو

منذ 26 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"صيادلة البحيرة" تعقد مؤتمر "مهنة تتطور".. 7 يوليو

الدكتور أحمد زعلوك

تنظم نقابة صيادلة البحيرة، 7 يوليو المقبل، المؤتمر العلمي الأول للصيدلة، تحت عنوان "الصيدلة مهنة تتطور"، بمجمع دمنهور الثقافي. 

وقال الدكتور محمود عبدالواحد، سكرتير عام المؤتمر ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، إن المؤتمر يعقد تحت رعاية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب.

وأوضح "عبدالواحد" أن المؤتمر يسبقه 4 ورش عمل بمقر النقابة تقام في شهر يونيو، تشمل مجالات عمل الصيدلة، ويهدف المؤتمر لعرض أحدث أدوار الصيدلي في شتى المجالات طبقا لأحدث المعايير العالمية.

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