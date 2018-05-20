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الوطن

الهضيبي: العميد سمير طلب الانضمام لـ"الوفد".. و"أبوشقة" عينه مساعدا له

منذ 46 دقيقة
كتب: سمر نبيه
الهضيبي: العميد سمير طلب الانضمام لـ"الوفد".. و"أبوشقة" عينه مساعدا له

العميد محمد سمير

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن العميد محمد سمير المتحدث الأسبق للقوات المسلحة، طلب الانضمام اليوم لحزب الوفد، وبعد لقاءه بالمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وتحدثوا عن تجاربه ومحاضراته للشباب في كلية العلوم وكلية البنات وكليات الآداب والتجارة والحقوق بجامعة عين شمس.

وأضاف الهضيبي، لـ"الوطن"، أن المستشار بهاء أبو شقة، قرر تعيين العميد محمد سمير، مساعدًا لرئيس الحزب لشؤون الشباب والتثقيف بعد أن استمع لتجاربه مع الشباب، لافتًا إلى أن "سمير" وقع استمارة عضوية في الحزب في الرابعة عصر اليوم.

 

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