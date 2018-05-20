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الوطن

الإبداع الفني بدمنهور يحيي ليالي رمضان الثقافية ببرنامج شامل

منذ 25 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
الإبداع الفني بدمنهور يحيي ليالي رمضان الثقافية ببرنامج شامل

ارشيفية

يستعد مركز الإبداع الفني بدمنهور التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، لإحياء ليالي رمضان الثقافية والفنية، خلال الفترة من 5 حتى 11 رمضان.

وحدد المركز يومًا لذوي الاحتياجات يتخلله محاضرة عن كيفية تحويل الإعاقة إلى طاقة وورش فنية وفقرة غنائية للفنان أحمد ناصر، نجم برنامج ذا فويس، كما تتضمن الليالي محاضرات دينية وثقافية ومسابقات للأطفال وفقرات اكتشاف مواهب، وعروض مسرحية أوبريت الليلة الكبير وحكي شعبي وفرقة تفانين وسهرة وطنية غنائية كورال أرشي أنجلوس ومسابقة يوميًا "بوجي وطمطم" بجوائز فورية وعروض أفلام دينية بنادي السينما وندوات عن التغذية السليمة في رمضان، بحضور الفنانة لقاء سويدان.

كما سينظم مركز الإبداع الفنى بدمنهور، قافلة ثقافية للنادي الاجتماعي تشمل محاضرات وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقة في القصة القصيرة للكبار. وتنظم مكتبة الطفل مسابقة في البحث الأدبي ومحاضرات عن التاريخ الإسلامي والعادات الغذائية في رمضان وندوات تنمية بشرية عن كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد والعديد من ورش الأشغال اليدوية والفنون التشكيلية.

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