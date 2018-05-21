عصمت الميرغني: تنظم رحله لشباب البرنامج الرئاسي

نظمت عصمت الميرغني، رئيس حزب الاجتماعي الحر، رحلة لـ41 شابًا من فريق البرنامج الرئاسي وطلبة أكاديمية ناصر العسكرية للترويج ولتنشيط السياحة الدينية بسانت كاترين، موكدة أنها لن تتأخر في تلبية نداء الوطن لبناء الدولة المصريه الحديثة.

وأضافت عصمت الميرغني، أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات يقوم بها الحزب الاجتماعي الحر لتنشيط السياحة بسانت كاترين وعدد من المحافظات، وطالبت الميرغني كل القوى السياسية والأحزاب بتحمل المسؤولية في تنشيط السياحة وإعادة إحياء السياحة الدينية من جديد وإحياء رحلة العائلة المقدسة، بإيفاد عدد من الوفود من الشباب لاستحضار عظمة الحضارة المصرية، بالتعاون مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، "الحارس الأمين على الأماكن المقدسة"، بحسب قولها.

وتابعت الميرغني، أن حملتها مواكبة لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيعه للشباب ورهانه عليهم للحفاظ على مقدرات الوطن، أن الزيارة شاملة الإقامة والانتقالات من وإلى القاهرة، وأنها تأتي جزء من الحملة لتنشيط السياحة الدينية في سانت كاترين.