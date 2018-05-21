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الوطن

"أرنب وحمار وفار".. 3 مناسبات قدم خلالها بيومي فؤاد أدوار حيوانات

منذ 9 دقيقة
كتب: عبدالله مجدي
"أرنب وحمار وفار".. 3 مناسبات قدم خلالها بيومي فؤاد أدوار حيوانات

بيومي فؤاد في مسلسل الرجل العناب

يشهد الموسم الرمضاني الحالي، تواجدًا للكوميديا في عدة أعمال، منها "عزمي وأشجان" و"الوصية" و"سك على أخواتك"، ويحضر فيها الفنان الكوميدي بيومي فؤائد، في عملين هما "خفة يد" و"ربع رومي"، حيث تصيبه في الأخير "لعنة الفراعنة".

في "ربع رومي" يعمل بيومي موظفا في هيئة الآثار يشتكي من ضائقة مالية، فيقترح عليه أحد زملاءه الذهاب لفتح مقبرة أثرية، للبحث عن الآثار، ولكن لعنة الفراعنة تصيبه ويتحول لفأر، ويحاول ابناه مساعدته لفك اللعنة.

شخصية الإنسان الذي يتحول إلى حيوان قدمها بيومي فؤاد أكثر من مرة، حيث كان أول ظهور له في مثل هذه الأدوار عام 2011، في فيلم "سينما علي بابا" حيث ظهر في شخصية "الجد سعد" الذي كان في صورة أرنب، الفيلم بطولة أحمد مكي وإيمي سمير غانم وعدد من الفنانيين.

والمرة الثانية التي تحول فيها بيومي فؤاد خلال الأحداث إلى حيوان، كانت عام 2013 في مسلسل "الرجل العناب"، وقدم خلاله دور "دكتور شيحة"، الذي ابتكر عقارًا من يتناوله يتحول إلى إنسان خارق، وخلال تلك الأحداث، يكتشف الجميع أن "دكتور شيحة"، مقسوم إلى نصفين، النصف الأعلى منه إنسان، والأسفل حمار، وذلك نتيجة خلطة اخترعها وجربها على نفسه، ولذلك قرر أن ينعزل عن العالم، ويبدي نصائحه لتلميذه "بيرم" عبر الإنترنت.

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