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الوطن

تمثيل وتأليف وإنتاج.. العائلات الفنية "عادة رمضانية" لم تنقطع في 2018

منذ 18 دقيقة
كتب: عبد الله مجدي
تمثيل وتأليف وإنتاج.. العائلات الفنية "عادة رمضانية" لم تنقطع في 2018

عادل إمام وسمير غانم

في ظاهرة ليست بجديدة على الموسم الرمضاني أو الوسط الفني، لكنها منتتشرة في دراما رمضان الحالي، كان ظهور العائلات الفنية حاضرا في عدة أعمال فنية في الموسم، وتنوع الظهور العائلي بين الكتابة والإخراج، وليس التمثيل فقط.

للعام الثالث على التوالي يقوم المخرج رامي عادل إمام بإخراج مسلسل رمضاني لوالدة الفنان عادل إمام، مسلسل "عوالم خفية"، وأخرج رامي فى العام الماضي باخراج "عفاريت عدلي علام"، وفي 2016 قام بإخراج "مأمون وشركاه" جميعهم بطولة والدة الفنان عادل أمام، كما قام من قبل بإخراج أعمال فنية أخرى لوالده منها، مسرحية "بودي جارد"، وفيلم "الواد محروس بتاع الوزير"، و"أمير الظلام"، و"حسن ومرقص"، بالإضافة إلى أعمال درامية أخرى منها "فرقة ناجي عطا الله"، و"العراف"، و"صاحب السعادة".

وفي مسلسل "طايع" بطولة عمرو يوسف وعدد من النجوم، اشترك الإخوة خالد دياب، وشيرين دياب ومحمد دياب في تأليف المسلسل، الذي تدور أحداثه حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكنه يقع في عدد من المشكلات، ومنها تورطه في تهريب الآثار.

وتعاون المؤلف أيمن مدحت مع أخيه المخرج أحمد مدحت في مسلسل "اختفاء" الذي تقوم ببطولته نيللي كريم ومحمد ممدوح وعدد من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول أستاذة جامعية في روسيا، اختفى زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر بحثا عنه، خلال بحثها تُفاجأ بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

وجاء مسلسل "عزمي وأشجان" بطولة حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، كما اشترك والد إيمي الفنان سمير غانم في هذا المسلسل، كان سمير غانم اشترك مع ابنته إيمي في العام الماضي في مسلسل "في اللا لا لاند" بالإضافة إلى اشتراك دنيا سمير غانم، واشترك حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم في العام الحالي في إعلان لإحدى الجمعيات الخيرية تحث على التبرع لتوزيع "كرتونة رمضان".

وتدخل مجموعة "العدل جروب"، ضمن قائمة تعاون العائلات في الأعمال الفنية، فيقومون بإنتاج وتأليف أعمال درامية سينمائية منها في العام الحالي، "اختفاء"، "نسر الصعيد"، "أرض النفاق" و"لدينا أقوال أخرى".

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