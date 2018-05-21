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الوطن

مادورو يفوز بولاية ثانية في فنزويلا و"فالكون" وواشنطن يتوعدانه

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
مادورو يفوز بولاية ثانية في فنزويلا و"فالكون" وواشنطن يتوعدانه

مادورو

أعلن في فنزويلا عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في انتخابات أعلنت الولايات المتحدة عدم الاعتراف بنتائجها.

وفي أول رد فعل، أعلن هنري فالكون، المنافس الأبرز للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عدم اعترافه بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وتنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته، مؤكدا أنها تفتقر إلى "الشرعية" ومطالبا بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقال فالكون خلال مؤتمر صحفي "لا نعترف بهذه العملية الانتخابية، بالنسبة إلينا لم تجر انتخابات، يجب تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا"، متهما الحكومة بالضغط على الناخبين".

وأضاف إنه يمكن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وهو الموعد الذي تجري فيه عادة الانتخابات في هذا البلد.

والأحد، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان للصحفيين، إن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في فنزويلا الأحد.

وتدرس الولايات المتحدة بقوة فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، وقال سوليفان إنه سيتم مناقشة الرد على انتخابات فنزويلا خلال اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس الاثنين.

وقال سوليفان "نحتاج إلى التأكد من أننا نلتزم بأهدافنا وهي استهداف مسؤولي النظام الفاسدين وليس شعب فنزويلا.. لا نريد تدمير الدولة بطريقة تجعل من الصعب إصلاحها بعد استعادة الديمقراطية"، ووصف العقوبات النفيطة بأنها "خطوة مهمة للغاية"، وقال "الأمر قيد المراجعة الدقيقة".

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