بالفيديو| آخرهم ياسر جلال في "رحيم".. 5 نجوم تمردوا على "الدوبلير"

مشاهد فنية عديدة سجَّلت براعة الفنان وقدرته على أداء الأدوار واللحظات الصعبة دون الحاجة إلى مساعد أو "دوبلير"، وآخرها قفزة الفنان ياسر جلال في الحلقة الرابعة من مسلسله الرمضاني الحالي "رحيم".

الفنان محمد علي أيضا تألق بدون دوبلير، قائلا إنه يعتبر دور الضابط الذي يجسده في مسلسل "طايع" هو دور عمره، وأنه يشكر الجهة المنتجة للعمل، كما يشكر المخرج عمرو سلامة بعد أن منحه الثقة الكاملة في تقديم وتنفيذ العديد من مشاهد الأكشن الخطرة التي قام بتنفيذها بنفسه خلال الأيام الماضية بدون اللجوء إلى دوبلير، ووعد الجمهور بمشاهدة عمل متميز يجمع بين جودة الورق وكفاءة الإخراج وبراعة أداء النجوم المشاركين في العمل.

وقبل انطلاق السباق الرمضاني للمسلسلات، طرح محمد رمضان الإعلان الرسمي لمسلسل "نسر الصعيد"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وظهر خلاله في عدد من مشاهد المطاردات والأكشن في ظل صراعه مع هتلر (سيد رجب)، وعصابته.

واستعرض الإعلان الدعائي قفزة محمد رمضان في النيل من أعلى الكوبري خلال مجريات الأحداث، وتم التركيز على هذا المشهد كاملا والذي قام بأدائه بنفسه بالفعل دون الاستعانة بدوبلير.

وفي عام 2016، نشر المنتج محمد السبكي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورا من كواليس أصعب المشاهد، التي مر بها فريق عمل فيلم "هروب اضطراري"، والذي قام ببطولته أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة وفتحي عبدالوهاب، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وعلق "السبكي" على الصور، بقوله: "اليوم أحمد السقا قام بتنفيذ أصعب مشاهد الأكشن دون الاستعانة بدوبلير ورفض تماما هذا الأمر، السقا نجم بمعنى الكلمة وبجد ملك الأكشن، كل المشاهد الصعبة بيعملها بنفسه، تحية له وشاركه فى المشهد غادة عادل".

وأضاف: "قبل كل مشهد صعب يقوم السقا بقراءة (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق)، وفعل ذلك قبل تنفيذ المشهد الذي كان ممكن يعرض حياته للخطر الحمد لله السقا عمله ببراعته".

وفي عام 2015، صوَّر الفنان طارق لطفي، صباحا، عددا من المشاهد الخارجية الخاصة بمسلسله "بعد البداية"، والذي عرض في شهر رمضان 2015.

المشاهد التي صوَّرها لطفي، كانت مشاهد "أكشن" ومطاردات، بينه وبين عناصر الشرطة التي تطارده في محاولة لإلقاء القبض عليه، فيضطر إلى تسلق جدران مبنى ليهرب منهم، وأصر طارق على أداء المشاهد بنفسه ورفض طلب المخرج أحمد خالد الاستعانة بدوبلير ليقوم بالدور بدلا منه.