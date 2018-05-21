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الوطن

ضبط 663 كيلو دواجن ولحوم بقري فاسدة في الفيوم

منذ 30 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط 663 كيلو دواجن ولحوم بقري فاسدة في الفيوم

تمكنت حملة مشتركة من مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، بمحافظة الفيوم، من ضبط 263 كيلوجراما من الدجاج وأوراك وأجنحة، وكبد وقوانص، وبقرة كاملة تزن 400 كيلو جرام، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

كانت الحملة، تحت إشراف الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، ضبطت 243 كيلوجرام دجاج كامل، وأوراك، وبانيه، وأجنحة، و20 كجم كبد وقوانص بإجمالي وزن 263 كجم، لدى سوبر ماركت كبير، بمدينة الفيوم، وتبين أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، لـ"الوطن"، اليوم، إن الكشف البيطري على المضبوطات، أسفر عن وجود تغير في الخواص الطبيعية لها من اللون والرائحة والقوام، وتنبعث منها رائحة كريهة، وتحلل في أنسجة وعضلات الدواجن، ووجود بداية للتعفن في الأنسجة، وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف سليمان، أن الحملة ضبطت أيضا سيارة ربع نقل، محملة ببقرة كاملة بالجلد، مذبوحة ذبحا غير حيوي تزن 400 كجم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، بعد أن أظهر الكشف البيطري ظهور علامات الفساد والتحلل على المضبوطات.

وحرر محضر بكل واقعة على حدة، ورفعت المديرية تقريرا بيطريا بالمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ضبط 663 كيلو دواجن ولحوم بقري فاسدة في الفيوم
ضبط 663 كيلو دواجن ولحوم بقري فاسدة في الفيوم

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