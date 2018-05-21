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الوطن

القبض على 12 مسجل خطر وتحرير 110 مخالفات مرورية في السويس

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد مقلد
القبض على 12 مسجل خطر وتحرير 110 مخالفات مرورية في السويس

اللواء محمدجادمدير أمن السويس

شنت مباحث مديرية أمن السويس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حملة أمنية موسعة، لملاحقة العناصر الإجرامية والمطلوبة، وأسفرت عن القبض على 12 من المسجلين خطر، المتهمين بترويع المواطنين.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية موسعة تستهدف القبض على العناصر الإجرامية من المسجلين خطر، والهاربين من أحكام مختلفة صادرة من محكمة السويس.

وتمكنت الحملة من القبض على 12 مسجل خطر، بينما تمكنت  قوات إدارة المرور، من تحرير 110 مخالفة  مرورية متنوعة، فيما تمكنت قوات المباحث من ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء.

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