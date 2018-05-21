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الوطن

الفلبين تتحرك دبلوماسيا ضد الصين

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
الفلبين تتحرك دبلوماسيا ضد الصين

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أنها تتخذ "التحرك الدبلوماسي المناسب" للتأكيد على مطالبها السيادية في بحر الصين الجنوبي بعد هبوط قاذفات صينية في جزر في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الخارجية الفلبينية في بيان، اليوم: "نتخذ التحرك الدبلوماسي المناسب الضروري لحماية مطالبنا، وسنواصل عمل ذلك في المستقبل.. نكرر التزامنا بحماية كل شبر من أراضينا والمناطق التي نملك حقوقا سيادية عليها".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن الوزارة لم تصل إلى حد إدانة تصرف الصين، الذي قالت واشنطن إنه قد يؤجج التوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، قالت القوات الجوية الصينية، إن قاذفات مثل إتش-6 كيه هبطت، وأقلعت من الجزر في بحر الصين الجنوبي، في إطار تدريبات الأسبوع الماضي، وهو ما أثار حفيظة نواب المعارضة في مانيلا.

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