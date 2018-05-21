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الوطن

شبهات فساد ببيع جنسية جزر القمر تضع رئيسها السابق رهن الإقامة الجبرية

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
شبهات فساد ببيع جنسية جزر القمر تضع رئيسها السابق رهن الإقامة الجبرية

صورة أرشيفية

فرضت السلطات في جزر القمر الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، وذلك عقب مرور أيام على استجوابه بشأن قضايا فساد طالت برنامج بيع جنسية هذا البلد للأجانب.

وأعلنت وزارة الداخلية في أرخبيل جزر القمر مؤخرا أنها قررت "وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج، إثر استجوابه الثلاثاء الماضي"، بعد أسبوع من عودته إلى بلاده من رحلة خارجية استمرت عدة أشهر.

كانت سلطات جزر القمر، حظرت سفر سامبي وخليفته في الحكم، الرئيس إكيليلو ظنين، و10 من كبار المسؤولين في إدارتيهما، واقتحمت مساء السبت الماضي قوات من الجيش في العاصمة موروني مقر إقامة سامبي في حي فوادغو، ومنعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.

من جانبها، ذكرت قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية، أن هذه الخطوة ضد سامبي جاءت بعد توجيهه انتقادات لقرار الرئيس الحالي عثمان غزالي بحل المحكمة الدستورية، في حين أن الحكومة الحالية، تؤكد أن اعتقاله جرى بسبب الفساد.

وأوضحت أن حكومة جزر القمر، أعلنت رسميا في يناير الماضي، أنها باعت الجنسية منذ عام 2009 لنحو 52 ألف أجنبي.

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