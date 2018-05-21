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الوطن

أسعار النفط ترتفع مع تعليق الحرب التجارية

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
أسعار النفط ترتفع مع تعليق الحرب التجارية

النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم، مع تعليق حرب تجارية وشيكة بين واشنطن وبكين.

وتلقى الذهب الأسود دعما قويا من تهدئة التوترات التجارية بين الاقتصادين الأكبر حول العالم، بعد موافقة الولايات المتحدة والصين على تعليق التعريفات الجمركية بينهما.

وصعد سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم شهر يوليو بنسبة 0.5% ليصل إلى 78.92 دولار للبرميل بعد أن تجاوز 79 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر يونيو بنحو 0.5% ليسجل 71.62 دولار للبرميل، كان الخام الأمريكي سجل مكاسب قدرها 0.8% في الأسبوع الماضي لتكون هي الثالثة على التوالي.

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