ضبط 933 كيلو كعك و"بيتي فور" فاسد في البحيرة

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجاره الداخلية بمنطقتي غرب ووسط الدلتا، وضباط إدارة شرطة التموين بالبحيرة برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، وبمشاركة المقدم ضياء فهمي وكيل مباحث التموين، اليوم، حملة مكبرة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم، تحت إشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن.

أسفرت الحملة عن ضبط 933 كيلو كعك وبسكويت و"بيتي فور" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (أ. ن 35 عاما)، المدير المسئول عن مخزن كعك وبسكويت وحلويات، بعد ورود من معلومات لضباط إدارة شرطة التموين عن قيامه بتخزين الكميات المشار إليها ووضع إستيكرات بتاريخ إنتاج وصلاحية حديثة لإعادة بيعها معرضًا صحة المواطنين للخطر ولتحقيق أرباح غير مشروعة.