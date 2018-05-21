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الوطن

"الجوهري": قرار "الرئيس" بفتح معبر رفح يؤكد دعم القضية الفلسطينية

منذ 9 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"الجوهري": قرار "الرئيس" بفتح معبر رفح يؤكد دعم القضية الفلسطينية

سلامة الجوهري

قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بفتح معبر رفح البري خلال شهر رمضان للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينين يثبت ويؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الجوهري، أن الرئيس السيسي والقيادة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية بمبدأ الأفعال التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، لذلك لا يمكن لأي جهة أن تزايد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي قابل قرار فتح المعبر بلافتات تحيا مصر وتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الجوهري، أن فتح معبر رفح خطوة إنسانية مهمة لدعم أهل غزة في ظل ما يتعرضون له من هجمات إجرامية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجرد دفاعهم عن حقوقهم المشروعة وعن مدينتهم المقدسة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية على الجانب السياسي من خلال بذل الجهود لاتمام المصالحة والتفاوض وتدويل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وكذلك دعمها على الجانب الإنساني من خلال الدعم المقدم في كل أزمة يمر بها الشعب الفلسطيني وهو ما يعد واجبًا على كل الدول.

وتابع الجوهري: "نحن على ثقة بأن القيادة السياسية المصرية لن تترك الشعب الفلسطيني دون الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وما زال هناك فرص أمام كل قادة العرب لاتخاذ موقف تجاه إجراءات افتتاح السفارة الأمريكية في القدس".

يذكر أن مصر تواصل لليوم التاسع على التوالي فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، لعبور العالقين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، وعبور الجرحى، للعلاج بالمستشفيات المصرية، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة.

كما يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

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