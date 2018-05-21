فلسطين: نقل باراجواي سفارتها للقدس ارتهان للإغراءات الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار باراجواي نقل سفارتها إلى القدس، معتبرة إياه عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني وحقوقه وانتهاكا فاضحا للقرارات الأممية ذات الصلة وللشرعية الدولية وللقانون الدولي، وارتهانا للإملاءات والإغراءات الأمريكية الإسرائيلية، وهو قرار غير شرعي وغير قانوني.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، مجددًا متابعتها الحثيثة لهذا الملف، بهدف تعزيز وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للإعلان الأمريكي بشأن القدس والمنددة بقرار نقل السفارة الأمريكية إليها.

وقالت إنها تواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي نقلت سفاراتها عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها لضمان خلق رأي عام محلي في تلك الدول رافض لقرار الزمرة السياسية الحاكمة.