إيران تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي حال مساعدة الاتحاد الأوروبي

تعهدت إيران بتعزيز الاتفاقية التي تحد من أنشطتها النووية في حال تمكن الاتحاد الأوروبي من تعويض العقوبات الأمريكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب الرئيس الإيراني، علي أكبر صالحي، اليوم، قوله إن إيران ستفي بالتزاماتها إذا عوضت جهود الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية على نطاق واسع.

وتابع صالحي،: "الكرة في ملعبهم"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.

وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي في أعقاب الانسحاب الأمريكي، حيث أرسل مبعوث الطاقة "ميجيل أرياس كانيت" إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع بخطة لمنع العزلة الاقتصادية الإيرانية وتأمين التزامها بالاتفاق النووي.