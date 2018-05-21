تسجيل الدخول

الوطن

إيران تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي حال مساعدة الاتحاد الأوروبي

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
إيران تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي حال مساعدة الاتحاد الأوروبي

الاتفاق النووي

تعهدت إيران بتعزيز الاتفاقية التي تحد من أنشطتها النووية في حال تمكن الاتحاد الأوروبي من تعويض العقوبات الأمريكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب الرئيس الإيراني، علي أكبر صالحي، اليوم، قوله إن إيران ستفي بالتزاماتها إذا عوضت جهود الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية على نطاق واسع.

وتابع صالحي،: "الكرة في ملعبهم"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.

وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي في أعقاب الانسحاب الأمريكي، حيث أرسل مبعوث الطاقة "ميجيل أرياس كانيت" إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع بخطة لمنع العزلة الاقتصادية الإيرانية وتأمين التزامها بالاتفاق النووي.

أخبار متعلقة

وزير فرنسي: الاتحاد الأوروبي قد يعوض الشركات المتضررة من عقوبات إيران

وزير فرنسي: الاتحاد الأوروبي قد يعوض الشركات المتضررة من عقوبات إيران
فرنسا تحذر إيطاليا من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي

فرنسا تحذر إيطاليا من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي
إيران حذرة إزاء تعهدات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

إيران حذرة إزاء تعهدات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي
الاتحاد الأوروبي يطلع طهـران على إجراءاته للدفاع عن المبادلات التجارية

الاتحاد الأوروبي يطلع طهـران على إجراءاته للدفاع عن المبادلات التجارية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إيران تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي حال مساعدة الاتحاد الأوروبي

إيران تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي حال مساعدة الاتحاد الأوروبي

"أسوان الأزهرية": تحديد 2 يونيو للامتحان الشفوي لقراءات الفتيات

"أسوان الأزهرية": تحديد 2 يونيو للامتحان الشفوي لقراءات الفتيات

"الأزهر" يعقد دورة تأهيلية لـ116 إماما وافدا من 8 دول

"الأزهر" يعقد دورة تأهيلية لـ116 إماما وافدا من 8 دول

"بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة": إطلاق أول حاضنة للأعمال في دبي

"بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة": إطلاق أول حاضنة للأعمال في دبي

حكاية لاعب صائم| فريد غازي.. "الشيطان" الذي ضحى بالاحتراف لأجل الصيام

حكاية لاعب صائم| فريد غازي.. "الشيطان" الذي ضحى بالاحتراف لأجل الصيام

اختيارات الوطن

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

الأكثر قراءة

عاجل