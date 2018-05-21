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الوطن

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 85%

منذ 15 دقيقة
كتب: مروة مرسي
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 85%

# محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجه الفصل الدراسي الثاني من الشهاده الاعداديه

اعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2017-2018، بحضور آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 78085 طالب وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 76128 طالب وطالبة، أما عن نسبة النجاح فقد بلغت 85%‏ بإجمالي 64711 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين83.3%، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 86.7%.

اما عن ترتيب نسب النجاح في الإدارات التعليمية، بلغت في إدارة الجمرك 98.5%، وفي إدارة العجمي التعليمية وصلت إلى 93.3%، وفي إدارة غرب التعليمية 90.3%، وفي وسط التعليمية بلغت 85(8%، أما عن نسبة إدارة شرق التعليمية 85.4%، وفي إدارة منتزه التعليمية 81.7%، وإدارة العامرية بلغت 79.8%، أما في إدارة برج العرب فبلغت 73%.

وأوضحت آمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية ارتفعت عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 85% بينما كانت العام الماضي 79.7%، كما هنأت أمال أولياء الأمور على مجهودهم الذي يبذله مع أبنائهم، كما قدمت الشكر لمديري عموم الإدارات على مجهودهم طوال العام.

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