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الوطن

اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بـ2.75 مليار جنيه

منذ 12 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بـ2.75 مليار جنيه

البنك المركزي

طرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة بقيمة 2.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالا واسعا من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

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