فلاح يعتدي على آخر بـ"فأس" بسبب ري الأرض الزراعية في نبروه بالدقهلية

أصيب فلاح بكسر في الذراع وجرح قطعي، بعد تعدي جاره في الأرض الزراعية عليه بالفأس في قرية "نشا" مركز نبروه بالدقهلية، لخلاف على أولوية ري الأرض الزراعية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مستشفى نبروه المركزي بوصول (محمد ع. ع. 42 سنة)، ومقيم بقرية " نشا" مصابا بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي خلف الأذن اليمني، ادعاء تعدي من آخرين، وتم تحويل إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز نبروه وبسؤاله اتهم (أحمد ط. ب.، 25 سنة)، فلاح بالتعدي عليه بالضرب بفأس بحوزته وإحداث إصابته لخلافهما علي أولوية ري أرضهما الزراعية بزمام القرية.

تكمن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأنه تخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بمصرف زراعي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة.