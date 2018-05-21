«هنية» يشكر «الطيب» في اتصال هاتفي.. ويهنئه بحلول رمضان

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، ظهر اليوم، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مقدما له ولمشيخة الأزهر التهنئة بشهر رمضان المبارك، وأعرب عن عظيم الشكر والتقدير لمكرمة الأزهر الشريف والمساعدات التي تصل تباعا إلى قطاع غزة.

ووفقًا لبيان "حماس"، وصل "الوطن" نسخة منه، أشاد رئيس الحركة بموقف الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر من قضية القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام، وذلك في عقد المؤتمر الدولي الذي استضافه الأزهر قبل نحو الشهرين، معتبرًا أن هذا يعكس موقف ودور الأزهر التاريخي في مسيرة الأمة وفي دعم القضية الفلسطينية.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لحماس عن الشكر لمصر على مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وكذلك ارسال المساعدات تباعاً إلى قطاع غزة.

من جانبه قدم الطيب التهنئة للشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأكد موقف الأزهر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي قضية القدس، مشيرا إلى أن مشيخة الأزهر قررت اعتماد مساق كامل حول القدس في المعاهد الأزهرية كافة، وأوضح فضيلته إلى أن قافلة جديدة من المساعدات سيرسلها الأزهر الشريف إلى غزة قريباً.