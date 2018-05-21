صرف 515 مليون جنيه قروض ضمن برنامج "مشروعك" في المنوفية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 515 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة، حتى شهر مارس الجاري.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من إدارة مشروعك، بشأن نشاط الوحدة، حيث أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج بلغت 7249 مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري ووفرت 16 ألف فرصة عمل.

وأضاف، أن الدقهلية بهذه المبالغ من القروض الممنوحة والمشروعات أصبحت من ضمن الخمس محافظات المتميزة والأفضل أداء علي مستوي الجمهورية، وهناك سعي دائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح أفاق جديدة في مختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه محافظ الدقهلية، مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة، وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم والاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

يذكر أن التقرير المعروض من المحاسب محمد أحمد البدوي، مدير إدارة مشروعك، يشير إلي المقرات الخمسة المتميزة في تنفيذ البرنامج في نطاق الدقهلية شملت مراكز المنزلة، ميت غمر، حي غرب، أجا، بلقاس، وذلك في مقدمة الوحدات المحلية علي مستوى المحافظة.