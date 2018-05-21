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الوطن

إنشاء أول مركز للمعلوماتية الحيوية في الشرق الأوسط بجامعة الزقازيق

منذ 19 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
إنشاء أول مركز للمعلوماتية الحيوية في الشرق الأوسط بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاءالمركز المصري للمعلوماتية الحيوية والجينومية بكلية الزراعة، كمركز خدمي وعلمي، واعتماد لائحته المالية والإدارية.

وأشار عبدالباري، إلى أن المركز سيكون نواة علمية لنشر علم وتطبيقات المعلوماتية الحيوية والجينومية في الجامعات المصرية المختلفة، ويفتح آفاق للتعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات مع المراكز المناظرة في العالم، كونه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المركز سيسهم بدور كبير في تفعيل التعاون بين الباحثين في الجامعات المصرية على المستوى البحثي والتقني، وربطهم بالجامعات والمراكز العالمية من خلال مشاريع مشتركة وإشراف مشترك على رسائل علمية، إلى جانب دوره الخدمي للمجتمع في اكتشاف وتطوير علاجات فعالة واقتصادية للأمراض المتوطنة، وخصوصاً أمراض الكبد الوبائي وكذا أمراض السرطان.

وعن إعداد وتجهيز المركز، قال الدكتور أسامة عبدالمنعم عميد كلية الزراعة، إنه يتم التفاوض لشراء أحدث المعدات التدريبية وإرسال بعض أعضاء الفريق البحثي والتدريبى للخارج بشكل دوري، للاطلاع والتدريب على أحدث ماتوصل إليه العالم في هذا المجال.

وأوضح الدكتور أحمد الزهيري، عضو الفريق البحثي والتدريبي للمركز، أن المركز بدأ أنشطته بالفعل بتنظيم عدد من الدورات والمحاضرات في الجامعات المصرية، نشرت على شبكة الإنترنت، وكذلك ترجمة بعض الكتب العلمية في هذا المجال، ككتاب مقدمة في المعلوماتية الحيوية والجينومية، الذي تم نشره هذا العام عن طريق المكتبة الأكاديمية، بما يحقق هدف المركز في تأسيس قاعدة بيانات لحفظ واستدعاء المعلومات البيولوجية على مستوى الجمهورية.

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