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الوطن

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية التنموية

منذ 18 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية التنموية

محافظ الإسماعيلية :استعراض الموقف التنفيذى للمنطقة الاستثمارية التنموية الجديدة بالمستقبل..

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اجتماعا بحضور محمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير المساعد، والمهندس أسامة عبدالعزيز مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس جمال خلف مدير إدارة الأملاك، وهدى عبدالعزيز مدير عام مكتب خدمة المستثمرين، وسعاد حامد مدير عام الشؤن القانونية، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المنطقة التنموية الاستثمارية الجديدة.

وأكد المحافظ على أن المشروع مقام على مساحة 158 فدان ضمن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتكون إضافة جديدة لتوسعات المنطقة الحرة وإتاحة الفرصة للتوسع في الاستثمار وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة.

كما ناقش المحافظ استعراض سبل دفع عجلة العمل بالمشروع وتذليل أية معوقات قد تعترض سبل التنفيذ، ومضاعفة حجم العمل للإسراع في إنهائه وفقا للبرنامج الزمني المحدد له.

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