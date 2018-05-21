"النقل": تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بـ100 مليون يورو

أكد محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، أنه تم اختيار الاستشاري المختص بإعداد خطة إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول الخط 13.7 كم، وعدد المحطات 28 محطة والسرعة القصوى 70 كم/ ساعة بتكلفة إجمالية 363 مليون يورو، مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على تمويل بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، وهناك مفاوضات جارية مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على تمويل آخر لإعادة تأهيل الترام.

وقال عز، لـ"الوطن"، إن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث مرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحًا أن إجمالى تكلفة تطوير المرفقين تصل إلى 86 مليار و670 مليون جنيه، بواقع 30 مليار و670 مليون جنيه للخطين الأول والثانى للمترو، و56 مليار جنية لمنظومة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزارة عازمة على إحداث طفرة كبيرة بالمرفقين.