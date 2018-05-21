تسجيل الدخول

الوطن

"النقل": تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بـ100 مليون يورو

منذ 18 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"النقل": تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بـ100 مليون يورو

محمد عز المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل

أكد محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، أنه تم اختيار الاستشاري المختص بإعداد خطة إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول الخط 13.7 كم، وعدد المحطات 28 محطة والسرعة القصوى 70 كم/ ساعة بتكلفة إجمالية 363 مليون يورو، مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على تمويل بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، وهناك مفاوضات جارية مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على تمويل آخر لإعادة تأهيل الترام.

وقال عز، لـ"الوطن"، إن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث مرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحًا أن إجمالى تكلفة تطوير المرفقين تصل إلى 86 مليار و670 مليون جنيه، بواقع 30 مليار و670 مليون جنيه للخطين الأول والثانى للمترو، و56 مليار جنية لمنظومة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزارة عازمة على إحداث طفرة كبيرة بالمرفقين.

أخبار متعلقة

اليوم.. آخر موعد لتلقي عروض تنفيذ الأعمال الاستشارية لتطوير ترام الرمل

اليوم.. آخر موعد لتلقي عروض تنفيذ الأعمال الاستشارية لتطوير ترام الرمل
عاجل| الحكومة توافق على منحة بـ8 ملايين يورو لإعادة تأهيل ترام الرمل

عاجل| الحكومة توافق على منحة بـ8 ملايين يورو لإعادة تأهيل ترام الرمل
وزير النقل: خطة لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بـ363 مليون يورو

وزير النقل: خطة لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بـ363 مليون يورو
مصدر: إزالة 3.6 ألف حالة تعدي على حرم السكة الحديد

مصدر: إزالة 3.6 ألف حالة تعدي على حرم السكة الحديد

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"مياه الجيزة" تمثل مصر في أكبر معرض دولي لتكنوجيا معالجة المياه

"مياه الجيزة" تمثل مصر في أكبر معرض دولي لتكنوجيا معالجة المياه

التحقيق في واقعة فساد قمح جديدة.. ولجنة فنية لفحص الشحنات

التحقيق في واقعة فساد قمح جديدة.. ولجنة فنية لفحص الشحنات

حبس المتهم بقتل صديقه ودفنه في المقابر بالمنوفية

حبس المتهم بقتل صديقه ودفنه في المقابر بالمنوفية

وزير التموين يصدر قرارا بصرف السلع لأصحاب البطاقات الورقية

وزير التموين يصدر قرارا بصرف السلع لأصحاب البطاقات الورقية

"التموين": تطبيق إلكتروني لتسهيل حصول أصحاب البطاقات الورقية على السلع

"التموين": تطبيق إلكتروني لتسهيل حصول أصحاب البطاقات الورقية على السلع

اختيارات الوطن

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

الأكثر قراءة

عاجل