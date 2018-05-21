طلب إحاطة لـ"السعيد" بشأن تثبيت العمالة المؤقتة

تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، بشأن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لتنظيم الجهاز الإداري للدولة.

وقال مشهور، إن الجهاز الإداري للدولة بحاجة إلى إعادة تنظيم وهناك الآلاف من العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الحكومية التابعة له دون عقود تثبيت وتعيين، مما يتنافى مع نص قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب توفيق أوضاع هؤلاء وتعينهم.

وأشار مشهور، إلى أن هناك نحو 370 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإداري للدولة، بعضهم يشغل وظيفة لفترة تفوق الـ5 سنوات دون وجود تعيين يضمن وظيفتهم وحقهم في حياة مطمئنة.

وأكد أن وجود قاعدة بيانات بالعمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة يساعد في الإسراع من وتيرة الإجراءات التي لابد من اتخاذها لتوفيق أوضاع هؤلاء، خصوصًا وأن الوزارة حتى الآن ليس لديها حصر شامل للعاملين لبدء النظر في كيفية توفيق أوضاعهم.