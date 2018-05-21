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الوطن

الدولار يسجل أعلى مستوى خلال العام الجاري

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
الدولار يسجل أعلى مستوى خلال العام الجاري

الدولار

صعد الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، ليتجاوز مؤشر العملة الخصراء الرئيسي مستوى 94 دولارًا.

وصعد المؤشر الرئيسي الذي يقيس قيمة الدولار مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3% ليصل إلى 93.950 دولار.

وكان مؤشر الدولار تجاوز مستوى 94 دولارًا في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى في العام الجاري.

كما ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1736 دولار.

وزادت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بأكثر من 0.4% لتسجل 111.28 ين.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً قدره 0.5% أمام الجنيه الإسترليني، لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3405 دولار.

وصعدت الورقة الخضراء مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2% ليصد الدولار إلى 1 فرنك.

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