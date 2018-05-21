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الوطن

المبدعون في رمضان| محمد خان.. مخرج مصري بقرار رئاسي

منذ 9 دقيقة
كتب: الوطن
المبدعون في رمضان| محمد خان.. مخرج مصري بقرار رئاسي

محمد خان

وُلِدَ المخرج "محمد خان"، في مصر 26 أكتوبر عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، وحصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي في 19 مارس من العام الماضي بعد معاناة دامت طويلًا، ويعدّ أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي، وانحسر نشاطه السينمائي خلال السنوات الأخيرة وشارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها، متزوج من وسام سليمان كاتبة السيناريو لفيلميه "بنات وسط البلد" و "في شقة مصر الجديدة"، وتعمل ابنته نادين خان أيضًا في مجال الإخراج السينمائي.

لم يكن المخرج محمد خان، ينوي العمل في مجال الإخراج السينمائي، فقد سافر بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، ولكنه تحول من هذا المجال إلى دراسة مجال الإخراج، وقد وجد نفسه فعلًا في هذا المجال، فقد تفوق في هذه الدراسة وعاد إلى مصر في فترة السبعينات ليصبح أحد أهم رواد السينما في مجال القصص الواقعية، حيث ركز اهتمامه الأول على أن يعرض قصصًا حقيقية تدور في المجتمع المصري والعربي والتي يتغاضى عنها عالم الفن ويقتصر على عرض القصص الرومانسية الصريحة.

وعن حي السكاكيني، الذي نشأ فيه المخرج محمد خان، فقد أتاح له فرصة متابعة السينما عن قرب، حيث كان مسكن والده بجوار إحدى دور السينما المكشوفة في ذلك الوقت، وكان متابعًا جيدًا لكافة الأعمال الفنية التي كانت تعرض في هذه السينما، وكانت فترة طفولته ومراهقته هي الفترة ذات التأثير الأكبر في حياته في مجال الإخراج فيما بعد، وكان من أوائل الأعمال الفنية التي شارك المخرج محمد خان في إخراجها، فيلم "مغامرات فلفلة" والذي عرض في عام 1966، وقد تناول هذا الفيلم موضوع الدجل في صورة جديدة، حيث يلجأ أحد الشباب إلى إحدى الدجالات لتيسر له الزواج من فتاة أحلامه بعد أن فشلت معظم محاولاته الطبيعية للزواج منها، وقام ببطولة هذا الفيلم الفنان شفيق حسن والفنان فوزي الكيالي والفنان إبراهيم خان. أما فيلم ضربة شمس فيعتبر واحدًا من أهم الأعمال الفنية التي عرضت على شاشات السينما المصرية، وتناولت قصة هذا الفيلم موقفًا غريبًا حدث لأحد المصورين وهو شمس الذي التقط صورة لقصاصة ورقية احترقت معظم أجزائها لتبقى بعض الكلمات التي تشكل لغزًا كبيرًا يسهم حله في كشف عصابة كبيرة لتهريب المخدرات وتزييف الأموال، وقام المخرج محمد خان بعرض مواهبه الإخراجية في هذا الفيلم في عام 1980. وفي 2003 خاض "خان"، تجربة إخراج فوازير رمضان لأول مرة من خلال فوازير "فرح فرح" من تأليف وليد يوسف وإنتاج إحدى شركات الإنتاج الخاصة بالمشاركة مع التلفزيون المصري، وشارك "مدحت صالح" في بطولة الفوازير.

وأيضًا شارك "محمد خان" في تجسيد شخصية وزير التربية والتعليم في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كان فيها ضيفًا للشرف في إحدى حلقات مسلسل "إمبراطورية مين" مع هند صبري ومحمد شاهين وإخراج مريم أبوعوف.

حصد جوائز من مهرجانات عالمية عن أعماله السينمائية آخرها "فتاة المصنع"، وأيضًا الجائزة التقديرية الذهبية عن فيلمه "ضربة شمس"، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان القارات الثلاث بفرنسا عام 1981، وجائزة أفضل إخراج من جمعية فيلم "الحريف" عام 1985، وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان دمشق السينمائي عن فيلم "في شقة مصر الجديدة" عام 2007.

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