حي حلوان يناقش 19 شكوى متنوعة للمواطنين ويزيل بناء مخالف

عقد اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حي حلوان، لقاء جماهيري لمناقشة طلبات ومشكلات المواطنين، وذلك بحضور سكرتير عام الحي والإدارة الهندسية والشئؤن القانونية وإدارة الإعلانات وإدارة خدمة الموطنين وإدارة الإنارة، وتم مناقشة 19 شكوى متنوعة، ووجه رئيس الحي بسرعة اتخاذ اللازم وإزالة أسباب الشكوى.

وأشار رئيس حي حلوان قامت إلى قيام حملة مكونه من مشرفين رئيس الحي وإدارة الأملاك بالحي لإستكمال إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة عبارة عن بناء بالطوب الأبيض بأرض القومية للإسمنت بكفر العلو.