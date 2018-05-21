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الوطن

تأجيل محاكمة 20 محاميا متهمين بإهانة القضاء في المنيا

منذ 25 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تأجيل محاكمة 20 محاميا متهمين بإهانة القضاء في المنيا

جانب من جلسة المحاكمة

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 20 محاميًا في قضية إهانة القضاء بمركز مغاغة، إلى جلسة بعد غد الأربعاء، لحضور خبير أصوات وباقى المحامين المتهمين فى القضية.

وكانت جلسة المحاكمة، قد بدأت، اليوم، بتحضير المحامين الـ20، وتغيب 5 بينهم واحد خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة، أحالت في نوفمبر 2015 عددًا من المحامين إلي محكمة الجنايات بتهم التعدي على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية والتظاهر ضد السلطة القضائية، وإحداث الشغب والتظاهر، وتعطيل مصالح  المواطنين، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير 2017.

 

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