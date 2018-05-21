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الوطن

هاني مهنا يسرد موقفا مضحكا مع مبارك

اليوم PM 06:25
كتب: محمود البدوي
هاني مهنا يسرد موقفا مضحكا مع مبارك

هاني مهنا

روى الموسيقار هاني مهنا، موقفًا مضحكًا مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث إنه تزوج من فتاة لبنانية وفرنسية بجانب زواجه من الفنانة المغربية سميرة سعيد، وأثناء افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي في عهد مبارك كانت الاحتفالية تضم عددًا كبيرًا من الفنانين.

وأضاف "مهنا"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه قبل تلك الاحتفالية بيوم كانت الصحف المصرية قد نشرت أخبارًا بأنه قام بخطبة فتاة فرنسية، فجاء له مبارك وسط الحضور أثناء الاحتفالية وقال له "جرا أية ياعم هاني أنت كل شوية تتجوز واحدة أجنبية، واحنا قلنا تحديد النسل وبتاع وبتديهم جنسيات مفيش مصرية ولا أية".

وتابع: "رديت على مبارك قولتله والله هي جت كده من عند ربنا بس ليها طقوس كويسة، قالي إيه هي، قولتله لما بيحصل مشكلة ما بينا عقبال ما تروح تلم هدومها عشان تسافر تكون المشكلة انتهت"، موضحًا أن مبارك نظر لصفوت الشريف وقال ضاحكا: "والله فكرة يا صفوت".

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