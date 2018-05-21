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الوطن

"الوطنية للصحافة": نرفض التدخل في شؤوننا.. والدستور يؤكد استقلالنا

اليوم PM 06:31
كتب: أحمد البهنساوى
"الوطنية للصحافة": نرفض التدخل في شؤوننا.. والدستور يؤكد استقلالنا

الوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، اجتماعًا، أكدت الهيئة فيه استقلالها التام في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للدستور المصري.

وتنص المادة "212" من الدستور على: "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد".

كما أكدت الهيئة في بيان لها، منذ قليل، أنه وفقاً للمادة 28 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام على أنها تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها، وحددت المادة 30 من القانون المشار إليه 21 اختصاصًا تباشره الهيئة دون المساس بصلاحياتها أو الإقلال منها.

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