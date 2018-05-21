هاني مهنا: عبد الحليم يطلب من وردة الجزائرية "تعمل شفط"

حكى الموسيقار هاني مهنا، موقفًا صادمًا بين العندليب عبدالحليم حافظ، والمطربة وردة الجزائرية، يوضح أنّ العندليب كان يغار من وردة، لأن بليغ حمدي كان يؤلف لها ألحانًا "عبقرية"، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأضافت "مهنا"، أنه في إحدى السهرات قال عبد الحليم حافظ لبليغ "بليغ إيطاليا بيعملوا شفط، متخلي مراتك تروح تشفط"، وعندما أخبر بليغ وردة، غضبت، وطلبت من المؤلف سيد مرسي، أغنية، فكتب لها "أولاد الحلال".

وتابع: "كلمات الأغنية كانت بتقول معرفناش نفرق مين حبيبنا ومش حبيبنا ناس مبتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين ف بيتنا ويطلعوا يجيبوا ف سيرتنا نعمل ايه نعمل ايه سكتنا حدفتنا على ولاد الحلال"، مضيفًا: "كانوا بيعتبوا بعض بشياكة مش بالشتيمة وقلة الأدب".