"الوطنية للصحافة" ترفض طلب مؤسسات قومية بدعم استثنائي لسداد ديونها

رفضت الهيئة الوطنية للصحافة، طلبات بعض المؤسسات الصحفية القومية، للحصول على دعم استثنائي لسداد القروض التي تم جدولة مديونياتها مع البنوك، مع ضرورة أن تتولى المؤسسات تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد هذه القروض.

وقررت الهيئة خلال اجتماعها، اليوم، مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأن تخفيف الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية فيما يتعلق بالقرض الأمريكي، فضلا عن مخاطبة مؤسسة روزاليوسف لموافاة الهيئة بمقترحات محددة بشأن استثمار الأراضي المملوكة للمؤسسة في الإسماعيلية وقليوب.