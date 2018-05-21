إنشاء مصنع لإنتاج التمر المجفف على مساحة 5000 متر بسوهاج

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة وافق فى جلسته التي عقدت اليوم على الطلب المقدم من إحدى الشركات الاستثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة التمر المجفف بمنطقة جرجا الصناعية على مساحة 5000 متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 5 ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل الى 3,5 طن/يوم.

ويهدف المشروع إلى تعبئة التمر الرطب والبلح الجاف بعبوات بلاستيكية وكرتونية ليكون متوافر في الأسواق طوال العام وبأفضل الأسعار، على أن تقوم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء المشروع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتغيير الخريطة الاقتصادية للمحافظة إلى اقتصاد قائم على الصناعة، وجذب المزيد من المستثمرين وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لابناء المحافظة.

وأشاد ممثلي الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع بمدى الدعم والتيسيرات التي لمسوها من السيد المحافظ وجميع المسؤولين بالمحافظة لتنفيذ المشروع.

وأوضح المحافظ أن المجلس قرر في جلسته منح مهلة 6 شهور لأصحاب المشروعات التي مر عليها ثلاث سنوات من استلام الأرض ولم تنتج حتى الآن، على أن يقوم مدير المنطقة الصناعية المختص بالمتابعة المستمرة وإعداد تقرير شهري عن موقف تلك المصانع، مع استمرار عمل اللجان السابق تشكيلها فى هذا الشأن للمتابعة وإبداء الرأي.

وقرر عبد المنعم تشكيل لجنة تضم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمستشار الاقتصادي والمستشار القانوني للمحافظة ومدير المكتب الفني ومدير عام الشؤون القانونية ورئيس جمعية المستثمرين لدراسة بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين من الناحية القانونية وإبداء الرأي فيها.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوسعة المنطقة الصناعية بالأحايوة شرق وإضافة مساحة 500 فدان للمنطقة من الناحية الجنوبية والشرقية، تشجيعا للاستثمار، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في ترفيق المنطقة الصناعية بغرب جهينة.