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الوطن

مغادرة بعثة العمرة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة

منذ 11 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
مغادرة بعثة العمرة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة

مطار القاهرة"ارشيف"

غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة صباح اليوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي تضم عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، قامت إدارة الشئون المعنوية بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية.

 

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