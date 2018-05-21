غادة والي: منح 1804 حالة معاشات استثنائية

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، قد وافقت على منح معاشات استثنائية لعدد 1804 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة في مجال العمل العام، وأنه سيتم رفعها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأضافت "والي" أن الحالات التي تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناءمن المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف.

وأشارت الوزيرة أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرًا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.