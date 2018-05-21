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الوطن

ضبط 1465 مخالفة مرورية بالإسماعيلية

منذ 7 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
ضبط 1465 مخالفة مرورية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية

شنت إدارة المرور بالإسماعيلية، حملة مرورية موسعة، برئاسة العميد حمدي عبد النبي، أسفرت عن ضبط 1465 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 362 مخالفة"، نموذج 125 "و71 مخالفة إزالة ملصقات، و69 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز13 سيارة، و150 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و60 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة ،وسحب 52 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و46 رخصة لمخالفة البيئة، و103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 51 رخصة لمخالفة خط السير، و41 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و92 مخالفة عدم صلاحية الأنوار8 وسحب 83 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من حجز 56 دراجة نارية، بدون لوحات معدنية و64 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و87 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 6 سيارات متروكة.

تم إحالة المخالفات إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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