عضو بـ"دفاع النواب" يطالب مؤسسات جمع الزكاة بسداد ديون الغارمات

أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المؤسسات التي تقوم بجمع الزكاة والصدقات من المصريين وتستغل حالة السخاء بين الناس في رمضان يقع عليها دور في سداد ديون الغارمات.

وأشار "إسماعيل" في بيان اليوم، إلى أن كفالة المحتاجين أحد أهم المصارف الشرعية للزكاة والصدقات، لذا يجب على هذه الجمعيات أن تخصص جزء كبير من مواردها في سداد ديون الغارمات.

وطالب بضرورة أن يكون هناك حل من الدولة يتمثل في تشريع جديد يمنع حبس الغارمات، وأن يتم استبدال الغرامة، بالتشغيل في أحد المؤسسات، وهو ما يساعد الغارمة في سداد دينها من ناحية واستمرارها في مراعاة بيتها وتوفير احتياجاتها.