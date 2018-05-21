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الوطن

برلماني يطالب رجال الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية في سداد ديون الغارمات

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد طارق
برلماني يطالب رجال الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية في سداد ديون الغارمات

مجلس النواب - أرشيفية

أكد عبد الهادي بعجز، عضو مجلس النواب، أن رجال الأعمال يقع عليهم دور من خلال مسئوليتهم الاجتماعية في سداد ديون الغارمات، مشيرًا إلى أن حبس الغارمة أًصبح أزمة تؤرق المجتمع المصري.

وأشار النائب، في تصريح صحفي له، اليوم، إلى أن هذه الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل يقضي على منع حبس الغارمات، ويلزم مؤسسات العمل في القطاع الخاص بتشغيل جزء منهم للوفاء بديونهم من ناحية ولتوفير مصدر دخل يمنعهم من اللجوء إلى الدين من ناحية أخرى.

وقال النائب: "يجب علينا أن نستغل هذا الشهر الكريم من خلال الصدقات والزكاة وأن يكون هناك دور للمؤسسات التي تجمع التبرعات من المصريين في سداد ديون آلاف الغارمات الموجودين في السجون".

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